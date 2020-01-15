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Суд разрешил компании Михалкова зарегистрировать образ Бесогона как товарный знак

Ранее Роспатент отказался регистрировать товарный знак, так как использование образа православного святого может быть расценено как оскорбляющее чувства верующих
Никита Михалков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Никита Михалков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил жалобу компании Никиты Михалкова "Бесогон" на решение Роспатента, который ранее отказался регистрировать образ Бесогона в качестве товарного знака. Соответствующее решение опубликовано в среду в картотеке арбитражных дел.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - значится в информации о принятом судебном акте.

Компания "Бесогон" подала жалобу в июле 2019 года, оспаривая отказ в регистрации товарного знака, представляющего собой изображение великомученика Никиты, изгоняющего беса (Никиты Бесогона). Название "Бесогон.ТВ", в частности, носит авторская программа Михалкова на телеканале "Россия-24".

В Роспатенте ранее отмечали, что решение об отказе связано с тем, что использование образа православного святого может быть расценено как оскорбляющее чувства верующих. Также в ведомстве говорили о недопустимости того, "чтобы почитаемый верующими образ становился объектом коммерциализации". Сам Михалков настаивал, что Никита Бесогон - "мифологический образ", который никогда не был реальным святым Русской православной церкви.

Теги
РоссияМихалков, Никита Сергеевич
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