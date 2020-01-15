Суд разрешил компании Михалкова зарегистрировать образ Бесогона как товарный знак

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил жалобу компании Никиты Михалкова "Бесогон" на решение Роспатента, который ранее отказался регистрировать образ Бесогона в качестве товарного знака. Соответствующее решение опубликовано в среду в картотеке арбитражных дел.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - значится в информации о принятом судебном акте.

Компания "Бесогон" подала жалобу в июле 2019 года, оспаривая отказ в регистрации товарного знака, представляющего собой изображение великомученика Никиты, изгоняющего беса (Никиты Бесогона). Название "Бесогон.ТВ", в частности, носит авторская программа Михалкова на телеканале "Россия-24".

В Роспатенте ранее отмечали, что решение об отказе связано с тем, что использование образа православного святого может быть расценено как оскорбляющее чувства верующих. Также в ведомстве говорили о недопустимости того, "чтобы почитаемый верующими образ становился объектом коммерциализации". Сам Михалков настаивал, что Никита Бесогон - "мифологический образ", который никогда не был реальным святым Русской православной церкви.