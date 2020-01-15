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Президент Эстонии получила поздравление с Новым годом от Путина

В пресс-службе главы эстонского государства сообщили, что ранее Керсти Кальюлайд также направила президенту России поздравление с праздником

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила новогоднее поздравление от российского коллеги Владимира Путина. Как сообщил в среду эстонский портал ERR, канцелярия президента Эстонии зарегистрировала поздравление от российского лидера во вторник.

В пресс-службе главы эстонского государства отметили, что ранее Кальюлайд также направила Путину поздравление с Новым годом.

На сайте Кремля 30 декабря 2019 года были опубликованы поздравления Путина с Новым годом главам целого ряда государств, а также руководителям международных организаций. Поздравлений президенту Эстонии среди них не было.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭстонияРоссияКальюлайд, Керсти
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