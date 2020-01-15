Президент Эстонии получила поздравление с Новым годом от Путина

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила новогоднее поздравление от российского коллеги Владимира Путина. Как сообщил в среду эстонский портал ERR, канцелярия президента Эстонии зарегистрировала поздравление от российского лидера во вторник.

В пресс-службе главы эстонского государства отметили, что ранее Кальюлайд также направила Путину поздравление с Новым годом.

На сайте Кремля 30 декабря 2019 года были опубликованы поздравления Путина с Новым годом главам целого ряда государств, а также руководителям международных организаций. Поздравлений президенту Эстонии среди них не было.