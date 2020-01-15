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Под Воронежем открыли первый в стране православный центр реабилитации для женщин с детьми

Проект направлен не только на избавление женщин от алкогольной и наркотической зависимостей, но и на восстановление семьи

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первый православный центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление" начал работу в Воронежской области, сообщает в среду пресс-служба синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

"Запросы на создание подобного центра со стороны женщин с детьми были давно. К нашей радости, эту идею удалось воплотить в короткие сроки. Новый центр является уникальным проектом реабилитации наркозависимых не только в масштабах Церкви, но и, пожалуй, всей страны. В нем объединены программы и практики, подтвердившие свою эффективность, а также модели ресоциализации женщин с детьми", - приводят в сообщении слова руководителя направления помощи наркозависимым синодального отдела Алексея Лазарева.

Проживать в центре могут единовременно до десяти человек. Программа комплексной реабилитации рассчитана на один год, в течение которого с женщинами будут работать профессиональные психологи и консультанты по зависимости. В процессе реабилитации женщины будут проживать в загородном частном доме, где обустроены четыре жилые комнаты, консультационный кабинет, зал для проведения групповых занятий и трапезная.

Как отметил директор центра, руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Воронежской епархии иерей Евгений Лищенюк, проект направлен не только на избавление женщин от зависимости, но и на восстановление семьи. "Мы хотим, чтобы женщины не просто получали необходимую помощь, а снова стали полноценными матерями, задумались о том, что они нужны своим детям. Наша главная цель при реализации этого проекта - восстановление семей", - подчеркнул он.

На сегодняшний день в стране функционируют более 300 православных церковных центров помощи наркозависимым, в том числе 61 реабилитационный центр для наркозависимых, 17 центров ресоциализации, 61 консультационный пункт, 12 амбулаторных программ и пять мотивационных центров, 69 групп поддержки зависимых. Систематической работой по оказанию помощи наркозависимым занимаются 73 церковные организации.

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РоссияВоронежская область
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