Путин предложил выплачивать маткапитал с рождением первенца

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства напомнил, что ввести материнский капитал он предложил в обращении к парламенту в 2006 году, сказав тогда - "теперь о главном, о любви". "Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, - сказал Путин и отметил, что многих волнует вопрос, что будет с материнским капиталом дальше. - Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года".

Президент подчеркнул, что этого недостаточно, в связи с чем предложил принять новые решения для поддержки молодых семей. "Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме [более 466 тыс. рублей в 2020 году]", - отметил глава государства. По словам Путина, такая поддержка, срок введения которой будет отсчитываться уже с 1 января 2020 года, позволит семье подготовиться к рождению второго ребенка.

При этом президент выразил уверенность, что "в современных условиях и этого мало", учитывая те демографические вызовы, с которыми сталкивается страна. "Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться. Он отметил также, что, если в семье сейчас уже есть ребенок, "то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться уже в новом, увеличенном размере".

Решение квартирной проблемы

Путин отметил, что семьи с тремя детьми смогут при поддержке государства вложить в решение квартирной проблемы более 1 млн рублей

"Добавлю: мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. В целом, семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Напомню также, что льготную ставку ипотеки, 6%, для семей с двумя и более детьми, мы распространили на весь срок кредита, в результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло в 10 раз сразу", - сказал президент.

Президент призвал банки активнее включаться в реализацию программы льготной ипотеки молодым семьям. "На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей - ипотека по ставке в 2%. Прошу банки активнее включаться в ее реализацию", - сказал Путин.

Льготная ипотека

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах. В апреле правительство расширило данную программу на весь срок кредита, а также разрешило повторное рефинансирование займов для таких семей.