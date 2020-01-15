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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Путин: укрепление семьи позволит гарантировать развитие РФ как большой и успешной страны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Создание стройной и масштабной системы поддержки семьи является главным смыслом предлагаемых мер поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

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"Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей, чтобы доходы наших граждан, в первую очередь, тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни", - сказал он.

Путин сделал акцент на том, что ранее принятые шаги в сфере демографического развития уже дали результат, и в России растет большое новое поколение. "Это ребята, которые сейчас ходят в детский сад, учатся в школах, - сказал президент. - Очень важно, чтобы они восприняли подлинные ценности многодетной семьи: что семья - это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья - это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищенности, надежности". Глава государства добавил, что если для подрастающих поколений все это станет естественной нравственной нормой и оплотом взрослой жизни, власти смогут решить историческую задачу - гарантировать развитие России как большой и успешной страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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