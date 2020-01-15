Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

Программа действует с 1 января 2007 года, изначально она предполагала государственную поддержку семей, воспитывающих двух и более детей.

Материнский капитал выдается в виде сертификата, получить его можно было только один раз — при рождении или усыновлении второго ребенка. При рождении или усыновлении третьего ребенка его можно было получить, только если ранее он не оформлялся.

Выдачей сертификатов занимается Пенсионный фонд России (ПФР).