Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

Программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года и существенно изменится. Об этом заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Рассказываем, что поменяется.
Как изменится программа?
- Материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка. Сумма, которую можно получить при рождении первенца, составит более 466 тыс. рублей.
- При этом при рождении второго ребенка капитал увеличится еще на 150 тыс. рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.
- При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита.
Как программа действовала изначально?
Программа действует с 1 января 2007 года, изначально она предполагала государственную поддержку семей, воспитывающих двух и более детей.
Материнский капитал выдается в виде сертификата, получить его можно было только один раз — при рождении или усыновлении второго ребенка. При рождении или усыновлении третьего ребенка его можно было получить, только если ранее он не оформлялся.
Выдачей сертификатов занимается Пенсионный фонд России (ПФР).
Как можно потратить материнский капитал?
На приобретение жилья, образование детей (в т. ч. на оплату содержания в детском саду), реабилитацию ребенка-инвалида, погашение ранее взятых и новых ипотечных кредитов или формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Использовать маткапитал на другие цели запрещено.
Материнским капиталом можно распоряжаться после того, как ребенку исполнится три года. Однако ипотеку можно погашать сразу после получения сертификата. Материнский капитал разрешено расходовать частично и на несколько целей.
Как получить маткапитал?
Вы можете подать заявление на портале госуслуг, на сайте ПФР, а также при личном визите в ПФР или центр госуслуг "Мои документы". Подробнее о том, куда можно обратиться и какие нужны документы, читайте на сайте Пенсионного фонда.
Статистика
За все время действия программы было выдано 9 млн сертификатов. Из них 5,6 млн семей (62% от общего числа сертификатов) полностью израсходовали материнский капитал.
В 2018 году ПФР выдал 697,9 тыс. сертификатов.
Расходы ПФР на предоставление материнского капитала в 2018 году составили 302,3 млрд руб. Всего в 2009–2018 годах на реализацию программы было направлено 2 трлн 339,6 млрд руб.
В материале использованы данные ТАСС-Досье