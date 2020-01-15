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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Путин потребовал от кабмина определить количество требуемых дополнительных мест в школах

Российский лидер сообщил, что в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников, почти на 6 млн больше, чем в 2010 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства определить необходимое количество дополнительных мест в российских школах для комфортного образования и на этом основании внести изменения в нацпроект "Образование".

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"В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников, почти на 6 млн больше, чем в 2010 году", - сказал глава государства в послании Федеральному собранию. И каждый ребенок, где бы он не жил, должен "получить хорошее образование"Ю отметил российский лидер.

"Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем, такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве обучения. Прошу правительство совместно с регионами с учетом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект "Образование".

По его словам, "здесь нужно искать гибкие решения, не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей", а также привлекать современные технологии.

Путин в связи с этим напомнил, что сейчас практически все школы в России подключены к интернету. "В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформации отечественной школы", - добавил президент, заметив, что это позволит обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы обучения, "направленные на раскрытие способностей каждого ребенка".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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