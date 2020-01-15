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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Путин требует сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин требует сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Об этом президент заявил в среду в послании Федеральному собранию.

"Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни - это понятно - о своем здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья", - сказал президент.

По словам Путина, ожидаемая продолжительность жизни в России впервые превысила 73 года, что на восемь лет больше по сравнению с 2000 годом.

"В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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