Крымчане смогут бесплатно перейти от федерального оператора связи к местным

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Операторы мобильной связи в Крыму к марту разработают способы бесплатного перехода крымских абонентов от федерального оператора к местным с сохранением прежнего тарифа и номера телефона при помощи услуги MNP (mobile number portability), сообщило журналистам в среду управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи региона.

Многие жители Крыма пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю. Крупные российские мобильные операторы не работают на полуострове, опасаясь попасть под западные санкции. Услуги связи в регионе предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". Они подключены к базе данных перенесенных абонентских номеров. В Россвязи ранее сообщали, что в Крыму и Севастополе на 11 января успешно на платной основе перенесено около 380 абонентских номеров.

"В настоящее время операторы готовятся к проведению технических процедур для осуществления услуги. Разрабатываются способы бесплатного перехода крымских абонентов от федерального оператора к крымским операторам с сохранением прежнего тарифа. Предполагается, что в дальнейшем, после перехода, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в год абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей. Запуск услуги MNP в Крыму запланирован на март 2020 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что при переходе абонентов будет задействована сеть многофункциональных центров, отметили в министерстве.

В мире услуга MNP начала предоставляться в конце 1990-х годов. Первыми странами, внедрившими ее, были Нидерланды и Великобритания. В России услуга MNP была запущена 1 декабря 2013 года. К базе данных перенесенных абонентских номеров подключены более 450 организаций: все действующие операторы сотовой связи (более 40), а также ряд операторов фиксированной связи, банков, контент-провайдеров, смс-агрегаторов. По данным Россвязи, общее количество перенесенных номеров в ближайшее время превысит отметку в 11 млн.