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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин ставит задачу увеличить целевой прием в медицинские вузы

Путин ставит задачу увеличить целевой прием в медицинские вузы, прежде всего по заявкам регионам, вплоть до 100% по самым дефицитным специальностям.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Путин потребовал от кабмина определить количество требуемых дополнительных мест в школах
Российский лидер сообщил, что в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников, почти на 6 млн больше, чем в 2010 году
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