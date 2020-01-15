Путин ставит задачу увеличить целевой прием в медицинские вузы

Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин потребовал от кабмина определить количество требуемых дополнительных мест в школах

Российский лидер сообщил, что в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников, почти на 6 млн больше, чем в 2010 году

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