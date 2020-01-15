Путин требует не допустить перебои в поставках жизненно важных лекарств

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем.

"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств. Потому что закупки оказались фактически сорваны, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, из-за этого "люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств". "Обращаю внимание - такие ситуации не должны больше никогда повторяться", - добавил президент.

Президент также просит правительство отладить работу, чтобы нужные лекарства, в том числе иностранного производства, попадали вовремя по назначению.