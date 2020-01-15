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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Путин считает очень важным активное развитие волонтерского движения в России

Президент отметил, что воплощением традиций взаимопомощи и уважения к старшим поколениям стал проект "Волонтеры Победы"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что считает очень важным масштабное развитие волонтерского движения в РФ.

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"Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития", - сказал глава государства в среду во время послания Федеральному собранию. "Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов", - подчеркнул он.

"Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтеры Победы", - отметил в связи с этим Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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