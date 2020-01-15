В МЧС советуют на Крещение не погружаться с головой в прорубь для избежания шока от холода

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Московской области опубликовало на своем сайте рекомендации тем, кто намерен окунуться в прорубь на Крещение.

По мнению спасателей, основное требование для безопасного крещенского купания - использовать для этого специально оборудованные иордани, которые были осмотрены специалистами МЧС и где будут дежурить спасатели. Также спасатели рекомендуют перед заходом в воду сделать разминку, а к проруби подходить в обуви на нескользкой подошве.

"Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода", - рекомендуют спасатели, указывая, что ныряние опасно также тем, что можно выплыть под углом и удариться головой об лед.

В подмосковном МЧС уточнили, что в проруби при купании на Крещение нужно находиться менее одной минуты, а выйдя из нее - растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.