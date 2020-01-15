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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Правительство Украины выделило по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе в Иране

Киев также настаивает "через все дипломатические каналы и международные органы юрисдикции" на компенсациях со стороны Тегерана

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 200 тыс. гривен (около $8,3 тыс.) семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат", - написал он в Telegram-канале.

Относительно страховых выплат родным жертв катастрофы Гончарук уточнил, что "для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере примерно $345 тыс.".

Глава правительства также напомнил, что Украина настаивает "через все дипломатические каналы и международные органы юрисдикции" на компенсациях со стороны Ирана.

Теги
УкраинаИранГончарук, Алексей ВалерьевичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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