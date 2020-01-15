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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Скворцова заверила, что мощности роддомов хватит в случае роста рождаемости

Ранее президент поручил ввести выплату маткапитала уже за первого ребенка

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заверила журналистов, что мощности действующих роддомов хватит в случае увеличения рождаемости после введения дополнительных выплат на детей.

"Мощности хватит. У нас есть запас очень большой. Можно 40-50% дополнительно добавить мест в роддома", - сказала Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что рождаемость в России снова падает, семьи создают представители малочисленного поколения 1990-х годов. Путин отметил, что Россия проходит через очень сложный демографический период. Президент поручил ввести выплату маткапитала уже за первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.

Программа модернизации первичного звена

Все регионы России вовремя (до 10 января) представили программы по модернизации первичного звена здравоохранения, отметила Скворцова.

Ранее в послании Федеральному собранию президент потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. По его словам, улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

"До 10 января все регионы без исключения внесли нам региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сейчас начинается кропотливая работа экспертного сообщества и других смежных органов власти", - сказала Скворцова.

Министр также отметила, что за последние два года дополнительно было построено порядка 300 ФАП. В текущем году также планируется замена аварийных медицинских объектов. "Президент сказал о том (и сказал это регионам), что мало построить и сдать ФАПы, надо встроить их в ветку здравоохранения. Они должны выполнять четкий функционал на местах и должны быть связаны цифровыми и транспортными коммуникациями с центральными районными больницами. Для нас важна логистика", - пояснила министр.

Первичное звено здравоохранения

20 августа 2019 года президент России провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Тогда министр здравоохранения отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону и только в 10 регионах превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Как сообщила в декабре вице-премьер РФ Татьяна Голикова, регионы России завершают подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохранения. Она добавила, что после 10 января 2020 года начнется следующий этап: на базе согласованных карт регионы должны будут представить уже программу. Затем будет проведена экспертиза, после чего карты будут утверждены. Голикова добавила, что запуск программ планируется с 1 июля 2020 года.

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Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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