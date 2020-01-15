Фракция "Единая Россия" готова быстро реализовать инициативы Путина по поддержке семей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме готова приступить к оперативной работе над реализацией инициатив президента Владимира Путина по поддержке семей. Об этом заявил в среду журналистам руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

"В послании президента прозвучали те меры поддержки, которых очень ждут люди, потому что самое главное - поддержка семей с детьми, поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, борьба с бедностью", - отметил Неверов. По его словам, "Единая Россия" как фракция парламентского большинства готова "максимально оперативно принять поправки в бюджет текущего года для начала выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, а также в части повышения и установления материнского капитала на первого ребенка".

Неверов также подчеркнул, что позиция Путина относительно источников финансирования горячего питания для школьников 1-4 классов позволяет приступить к работе над соответствующим законопроектом во втором чтении. "Законопроект, который касается и обеспечения младшеклассников горячим питанием, и повышения требований к качеству детского питания, был принят Думой 24 октября 2019 года. И одним из краеугольных вопросов был вопрос финансирования горячего питания в школах. Президент поставил в этом вопросе точку", - пояснил парламентарий.