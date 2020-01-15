Минпросвещения создаст программу по допвыплатам учителям

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработает программу по поддержке классных руководителей, в рамках которой они теперь ежемесячно будут получать дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.

"Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат. Выплаты должны начаться уже с 1 сентября 2020 года. Министерство готово к проработке программы", - заявили в Минпросвещения.

В пресс-службе отметили, что классное руководство - это очень серьезный объем работы для учителя, "который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников своего класса, настраивает взаимодействие с учителями-предметниками, преподающими в классе".

"Роль классных руководителей особо значима в достижении стратегической цели страны в сфере образования - воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, и эта роль подчеркнута президентом", - добавили в министерстве.