Михалков не собирается открывать пивную или баню под брендом "Бесогон"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков, чья компания выиграла суд по вопросу регистрации образа Бесогона в качестве товарного знака, пока не определился, как именно будет использовать бренд, но открывать одноименную пивную или баню не собирается.

Михалков однозначно не ответил на вопрос ТАСС, будет ли он использовать бренд где-то помимо своей программы. "Не знаю, не собираюсь открывать пивную "Бесогон" или баню, но во всяком случае теперь это наш проект", - сказал режиссер в среду.

Комментируя решение суда, удовлетворившего жалобу компании "Бесогон" на отказ Роспатента регистрировать образ Бесогона, Михалков отметил: "Мы выиграли этот суд и доказали, что грамотным людям надо понимать: если судитесь, то знайте хотя бы историю или традицию".

Компания "Бесогон" подала жалобу в июле 2019 года, оспаривая отказ в регистрации товарного знака, представляющего собой изображение великомученика Никиты, изгоняющего беса (Никиты Бесогона). Название "Бесогон.ТВ", в частности, носит авторская программа Михалкова на телеканале "Россия-24".

В Роспатенте ранее отмечали, что решение об отказе связано с тем, что использование образа православного святого может быть расценено как оскорбляющее чувства верующих. Также в ведомстве говорили о недопустимости того, "чтобы почитаемый верующими образ становился объектом коммерциализации". Сам Михалков настаивал, что Никита Бесогон - "мифологический образ", который никогда не был реальным святым Русской православной церкви.