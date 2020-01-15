Власти Камчатки готовы решить проблему очереди в ясли в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Очередь в ясли для детей до трех лет в Камчатском крае составляет около 400 человек, малышей полностью обеспечат местами в детсадах в 2021 году, заявил в среду журналистам губернатор региона Владимир Илюхин, комментируя Послание президента Федеральному собранию.

В ежегодном послании российскому парламенту Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. До 2021 года должно появиться 250 тыс. мест, заявил глава государства.

"Нам удалось полностью решить проблему очередей в детские сады для детей от трех до семи лет. Актуальный запрос на ясли не превышает 400 малышей. Всего в 2019 году введены 386 ясельных мест: за счет действующих дошкольных учреждений, выкупа первых этажей, строительства новых детских садов. Рассчитываю, что такие темпы позволят полностью исключить очередь в ясли уже в 2021 году, когда планируется достроить еще три детских сада - два в Петропавловске-Камчатском и один в Вилючинске", - заявил Илюхин.

Он добавил, что в 2018 году было завершено строительство большого детского сада в районе Северо-Восток Петропавловска-Камчатского, а в 2019 году сдан в эксплуатацию детский сад на улице Арсеньева в краевой столице. 2020 году введут в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения на 760 мест, из которых 115 мест предусмотрены для малышей ясельного возраста.

За последние семь лет на Камчатке построили шесть новых дошкольных образовательных учреждений. Это позволило дополнительно принять в детские сады свыше 1 тыс. детей. Благодаря этому в 2016 году в крае выполнено поручение президента России о ликвидации очереди для детей в возрасте 3-7 лет. 120 млн рублей от федерального центра в 2020 году заложено в бюджете региона на создание яслей при детских садах.