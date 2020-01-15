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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Патриарх Кирилл: осознание россиянами необходимости иметь большие семьи нужно воспитывать

Как отметил глава РПЦ, если муж и жена ставят в качестве главного приоритета личный комфорт, то у таких пар не бывает больших семей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл считает, что в россиянах необходимо воспитывать осознание необходимости иметь большие семьи для того, чтобы решить демографические проблемы страны. Об этом он сказал после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в эфире телеканала "Россия-24".

"Рождаемость, увеличение населения - это ведь не только экономическая проблема: никакими деньгами нельзя заставить человека иметь больше детей, чем он хочет, а если муж и жена ставят в качестве главного приоритета личный интерес, личный комфорт, то у таких пар не бывает больших семей <…> Обязательно должен быть обращен призыв ко всем тем силам в обществе, которые могут оказывать общественное влияние: это средства массовой информации, кинематограф, интернет <…> Если мы все вместе будем работать в плане воспитания людей в сознании необходимости иметь большие семьи, в сознании того, что потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье, тогда, по милости божией, мы сможем действительно изменить демографическую ситуацию", - сказал патриарх.

В послании Федеральному собранию 15 декабря президент России заявил, что недоволен уровнем рождаемости в России. По его словам, такой ключевой показатель как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5, что для России, по мнению Путина, недостаточно. Он отметил, что Россия должна к середине десятилетия обеспечить естественный рост численности населения, а коэффициент рождаемости при этом должен составить 1,7.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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