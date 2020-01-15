Минпромторг хочет получить право отзывать лицензии у производителей лекарств

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует ужесточить контроль за лекарствами: ввести обязательную маркировку препаратов с 1 июля 2020 года, а также закрепить за собой право на отзыв лицензий у производителей лекарственных препаратов, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Мы подготовили предложения в части возможного отзыва лицензий у компаний, которые имеют лицензии на производство, на разработку лекарственных препаратов, с учетом того, что раньше такого права у нас не было", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас производителям выдаются бессрочные лицензии. "Мы предлагаем ввести норму, которая будет давать право отзывать [лицензии], если это влияет на безопасность и здоровье граждан", - уточнил Мантуров.

Кроме того, с июля будет введена обязательная маркировка лекарственных средств. "Мы можем в том числе распространить это и на субстанции, которые, собственно, производятся и завозятся", - добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время контроль качества лекарственных препаратов планируется усилить, причем не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств.