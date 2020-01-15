Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обсудить возможные изменения в Конституцию. Он подчеркнул, что граждане могут внести и свои предложения относительно возможных поправок, а их утверждение возможно только после голосования граждан. О каких поправках говорил Путин?

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Закрепить приоритет Конституции в правовом пространстве России. Это значит, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ. Закрепить особые требования к представителям власти, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Путин предложил установить, что главы субъектов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства и его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов и судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. "Миссия госслужбы именно в служении", — отметил президент. К тем, кто претендует на должность президента РФ, могут быть предъявлены и дополнительные требования. Например, у них не должно быть иностранного гражданства и вида на жительство в другой стране — "причем не только в момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", — добавил Путин. Кроме того, они должны постоянно проживать в России в течение 25 лет.

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Закрепить некоторые социальные гарантии. Включить в Конституцию положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Путин отметил, что соответствующая норма в стране уже действует, но это нужно внести и в Основной закон. Также, считает Путин, необходимо прописать принципы достойного пенсионного обеспечения, в том числе регулярную индексацию пенсий. Закрепить роль и статус Госсовета. Это позволит повысить роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне. А также прописать принципы единой системы публичной власти. Это нужно, чтобы решить проблему разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления. Президент отметил, что "запутанность полномочий" отрицательно сказывается на людях и реальные полномочия и возможности местного самоуправления "должны быть расширены и укреплены". Расширить ответственность парламента за работу правительства. Путин предложил доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность. Глава государства сохранит функции определения задач и приоритетов деятельности правительства и право отстранять от должности главу кабмина, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей или утраты доверия. Также он сохранит прямое руководство Вооруженными силами и всей правоохранительной системой.

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Изменить схему назначения руководителей силовых ведомств. Президент предлагает назначать на эти посты по итогам консультаций с Советом Федерации. "Это сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и более подотчетной обществу", — считает Путин. Назначение региональных прокуроров он тоже предложил делать после консультаций с сенаторами. Сейчас их кандидатуры согласовываются с региональными парламентами, что, по мнению президента, может привести к зависимости прокуроров от региональных властей. Защитить независимость судей. Ввести принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству. При этом у Совета Федерации могут быть полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента — в случае, если они совершили проступки, порочащие честь и достоинство, и в других случаях, предусмотренных федеральным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Также возможно, считает президент, усилить роль Конституционного суда — наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным собранием, до их подписания главой государства. А также — оценивать и другие нормативные акты федерального и регионального уровней. Кто еще предлагал внести поправки в Конституцию?

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В декабре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев в статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" высказывался против глобальных изменений в Основной закон. Но допускал, что изменения могут быть направлены на "актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны". В апреле 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал расширить участие нижней палаты парламента в процессе формирования правительства. В июле он написал статью "Живая Конституция развития", в которой отметил, что считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию. Он писал о необходимости обратить внимание на "вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти". А также указал, что такие закрепленные в Конституции понятия, как "дoстойная жизнь" и "свободное развитие человека", не тoлько не имеют четкого описания, но и динамичны, спoсобны естественно меняться со временем. Предложение об участии Госдумы в назначении членов правительства поддержал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В декабре 2019 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что внесение изменений в Конституцию РФ назрело, так как она не решает проблемы баланса ветвей власти. "Я бы восстановил прежде всего элементы советской власти, полноценную вертикаль исполнительной власти, поставил бы ее под жесткий контроль народного представительства, восстановил бы нормальную выборную систему, чтобы отвечал руководитель и перед избирателем, и перед законодателем, двойной контроль всегда эффективен", — сказал он. Какие поправки уже вносились в Конституцию России?

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