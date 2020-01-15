Кадыров предложил учредить в России институт омбудсмена по правам семьи

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за создание в России института уполномоченного по правам семьи. Об этом он сообщил в среду журналистам, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

"Исключительно важно, что президент России Владимир Путин начал свое ежегодное послание с обсуждения проблем демографии. <...> Считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института уполномоченного по правам семьи при президенте России", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, стимулирование роста рождаемости входит в число важных условий роста экономики и социальной сферы. "Нас радует, что Чеченская Республика находится на передовых позициях в рейтинге рождаемости. <…> Мы и далее будем поддерживать молодые и многодетные семьи, примем необходимые решения для выполнения задач, поставленных президентом России", - добавил глава региона.