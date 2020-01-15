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Впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина

Франческа Ди Джованни стала замсекретаря по отношениям с государствами

ВАТИКАН, 15 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) Франческу Ди Джованни. Как отмечает в среду агентство ANSA, женщина впервые заняла такой высокий пост в Госсекретариате (правительстве) Ватикана.

66-летняя Ди Джованни - специалист по административно-юридическим вопросам, почти 30 лет работает в Ватикане. С 1993 года она была сотрудницей секретариата, занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин.

Папа Франциск неоднократно ранее высказывался за более активную и важную роль женщин в Римско-католической церкви. В ходе его понтификата женщина - Барбара Ятта - впервые возглавила Ватиканские музеи. Женщины также получают в Ватикане важные посты в консультативных органах.

Теги
Франциск (Папа Римский)Ватикан
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