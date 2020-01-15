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Команда из РФ победила на олимпиаде по управлению беспилотниками искуственным интеллектом

Соревнования проводились на базе платформы Duckietown - полигона для испытания алгоритмов автономного движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Российская команда стала победителем международной олимпиады AI Driving Olympics по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в управлении беспилотным транспортом. Разработчики из Петербурга представили лучшее решение в дисциплине "движение по городу в полосе", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

"Команда молодых разработчиков из Петербурга JBRRussia1 заняла первое место в одной из дисциплин на соревнованиях по использованию технологий искусственного интеллекта в управлении беспилотным транспортом, которые прошли в Ванкувере (Канада) в рамках 33-й конференции Neural Information Processing Systems (NeurIPS) - крупнейшего и самого престижного в мире мероприятия в области искусственного интеллекта и машинного обучения", - говорится в сообщении.

Соревнования проводились на базе платформы Duckietown - полигона для испытания алгоритмов автономного движения. Он представляет собой уменьшенную модель городской транспортной среды, в которую входят дороги с разметкой, транспортные средства, светофоры и строения. Как отметили в вузе, помимо россиян, в олимпиаде соревновались участники из Венгрии, Канады, Швейцарии, США, Германии, Индии, Египта и Колумбии. Они представили разработанные ими алгоритмы для управления автономным движением в полосе и по городу, каждое решение было протестировано в симуляторе и на реальном мобильном роботе.

При выставлении оценок учитывались продолжительность работы робота, пройденное расстояние и степень отклонения от центра полосы. "В дисциплине Lane Following Challenge - движение по городу в полосе - российская команда представила решение, которое показало наилучший результат как в симуляторе, так и на физическом роботе. По итогам соревнований россияне заняли первое место, опередив своих главных конкурентов - команду phmarm из Канады", - рассказали в ЛЭТИ.

Сборная из Санкт-Петербурга стала единственной российской командой, участвующей в этой олимпиаде. В группу вошли представители университета "ЛЭТИ", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и выпускник Санкт-Петербургского Computer Science Center.

"В процессе подготовки к соревнованиям мы использовали тестовую выборку, на которой учится нейронная сеть, добавили треки из симулятора и из реальной жизни и отрабатывали решения на специально построенном для этого полигоне. Скорее всего, в следующий раз этого будет недостаточно, поскольку конкуренты не дремлют, так что придется изобретать что-то новое. На мой взгляд, подобные соревнования служат ориентиром и своеобразным бенчмарком для развития искусственного интеллекта", - процитировали в пресс-службе одного из руководителей команды, заведующего кафедрой математического обеспечения и применения ЭВМ "ЛЭТИ" Кирилла Кринкина.

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