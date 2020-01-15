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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Главы регионов ДФО: предложенные Путиным в послании меры улучшат демографическую ситуацию

По мнению врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, эти меры, в частности, смогут поспособствовать сокращению оттока населения

ТАСС, 15 января. Меры социальной поддержки, озвученные в среду президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят снизить или даже остановить миграционный отток населения с Дальнего Востока, добиться естественного прироста населения, считают опрошенные ТАСС главы дальневосточных регионов.

В среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ввести выплату материнского капитала уже за первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличить до более 616 тыс. рублей. Он также предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты для семей с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

"Я думаю, что озвученные президентом демографические меры, а также меры, которые уже действуют в Дальневосточном округе, дают нам возможность переломить ситуацию и добиться естественного прироста населения, - сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов. - Глава государства высказал и ряд инициатив по экономическому развитию, с реализацией которых на территории нашего края будут появляться новые рабочие места, расти заработная плата - все это, конечно, также найдет отражение либо в снижении, а либо и вовсе в прекращении миграционного оттока из региона".

С этой оценкой согласился и врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. "[Озвученные президентом] меры смогут поспособствовать сокращению оттока [населения], для нас важен каждый. Сейчас отток есть, как и в других территориях, важно создать качество жизни населения", - сказал он.

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О важности инициатив президента в области демографии заявил и глава Якутии Айсен Николаев: "Наша республика является одним из тех субъектов, где естественная рождаемость всегда намного превышала смертность. Чтобы эти процессы усиливались, конечно, были нужны инициативы на федеральном уровне, которые сегодня озвучил наш президент <...> Это, на мой взгляд, позволит достичь того, чтобы термин "многодетная семья" перестал быть синонимом бедной семьи, что, к сожалению, часто случается".

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, комментируя журналистам послание президента, назвал его инициативы по поддержке семей с детьми беспрецедентными и отметил, что на полуострове подобные меры уже дали существенный результат. "В Камчатском крае в части поддержки материнства и детства действуют более 30 мер поддержки - это в том числе материнский капитал, выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставление жилья семьям, в которых четыре и более детей, выплаты на обеспечение многодетных семей. И как результат, с 2008 года число многодетных семей на полуострове увеличилось почти в три раза, сейчас таких семей на Камчатке более 3,8 тыс.", - сказал он.

"Президент РФ озвучил серьезные, мотивирующие вещи, которые позволят исправить демографическую ситуацию в целом по стране и, в частности, в Дальневосточном округе. У нас эти проблемы стоят немного острее, чем, например, в западной части страны, поэтому изначально все меры, каждый наш шаг направлены на исправление этой ситуации. Необходимо еще учитывать, что Дальний Восток и арктические регионы - специфические, и универсальный подход для всех субъектов придумать невозможно. Поэтому и нужны такие уникальные механизмы, как, например, льготная ипотека под 2% и дальневосточный "демографический пакет", - приводят в пресс-службе слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Часть социальных инициатив уже действует

По словам главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, власти региона уделяют особое внимание семьям с детьми: до 2022 года продлено действие областного материнского капитала, семьи с детьми от 1,5 до 3 лет, которые не посещают детский сад, ежемесячно получают выплаты, каждому новорожденному предоставляется набор детских принадлежностей.

"Когда президент начал говорить о демографии… вы знаете, что мы в регионе это уже реализуем. Выплаты на второго ребенка делаем, на третьего ребенка - тоже <...> По яслям у нас сегодня очередь из шести человек... к 2021 году нехватка мест в яслях должна уйти. Пять новых школ мы начали строить, по школам есть проблема - первоклассников становится больше, но это хорошая проблема", - сказал журналистам глава Хабаровского края Сергей Фургал.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также отметил важную роль предложенных президентом мер социальной поддержки. По его словам, благодаря им молодые семьи увидят перспективу в рождении детей, смогут приобретать жилье. Большую роль в этой программе, по его мнению, играет и строительство детских садов. Глава региона напомнил, что в 2020 году в Приморье планируется достроить около десяти детсадов, что станет "значительным шагом, чтобы обеспечить молодых мам возможностью трудоустройства".

"[Озвученная президентом] программа по закреплению жильем работников здравоохранения имеет большое значение... мы со своей стороны в прошлом году приняли ряд законов, которые позволяют нам компенсировать часть затрат на съем жилья. Думаю, что в этом году необходимо сделать так, чтобы выделялись уже в бюджете суммы на приобретение служебного жилья для работников здравоохранения, о чем сказал президент", - добавил Кожемяко.

"Все, что президент озвучил, в точку и очень актуально. Ясли и детсады, и школы, и увеличение бюджетных мест в вузах, чтобы специалисты на местах оставались, и целевой набор в вузы по медспециальностям, и модернизация первичного звена здравоохранения. Президент на все актуальные вопросы дал прямые ответы и решения. Революционное послание", - считает глава Бурятии Алексей Цыденов. Значимость озвученных президентом инициатив и их потенциальную роль в решении миграционных задач, стоящих перед Дальним Востоком, также отметили губернаторы Магаданской и Амурской областей.

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