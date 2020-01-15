{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

В Госдуме планируют принять закон о горячем питании в школах до конца весенней сессии

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что к законопроекту поступили в том числе предложения "по маркировке питания, организации проверки его безопасности"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госдума планирует принять в окончательном чтении закон о горячем питании для школьников младших классов до конца текущей весенней сессии. Об этом сообщил в среду журналистам вице-спикер, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя соответствующую инициативу президента России Владимира Путина, сформулированную в его послании Федеральному собранию.

На эту тему
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

"Мы готовы к проработке законопроекта ко второму чтению", - подтвердил парламентарий. "Думаю, мы в ближайшее время в рамках комитета будем готовы дополнительно обсудить с заинтересованными ведомствами все замечания и вынести законопроект на второе чтение", - добавил он. Неверов уточнил, что к законопроекту поступили в том числе предложения "по маркировке питания, организации проверки его безопасности".

"Думаю, что весенней сессии он будет принят", - сказал он.

Законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием был принят Госдумой в первом чтении 24 октября. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Законопроектом закрепляется гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Документ предусматривает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
"Единая Россия" проконтролирует обеспечение горячим питанием школьников младших классов
Член президиума генсовета партии Алена Аршинова подчеркнула, что тема питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей и их безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС