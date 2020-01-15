В Госдуме планируют принять закон о горячем питании в школах до конца весенней сессии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госдума планирует принять в окончательном чтении закон о горячем питании для школьников младших классов до конца текущей весенней сессии. Об этом сообщил в среду журналистам вице-спикер, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя соответствующую инициативу президента России Владимира Путина, сформулированную в его послании Федеральному собранию.

"Мы готовы к проработке законопроекта ко второму чтению", - подтвердил парламентарий. "Думаю, мы в ближайшее время в рамках комитета будем готовы дополнительно обсудить с заинтересованными ведомствами все замечания и вынести законопроект на второе чтение", - добавил он. Неверов уточнил, что к законопроекту поступили в том числе предложения "по маркировке питания, организации проверки его безопасности".

"Думаю, что весенней сессии он будет принят", - сказал он.

Законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием был принят Госдумой в первом чтении 24 октября. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Законопроектом закрепляется гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Документ предусматривает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.