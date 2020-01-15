Alibaba планирует засеять в Китае 7 млн га солеустойчивым рисом

ХАЙКОУ /Китай/, 15 января. /ТАСС/. Сельскохозяйственное подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba ("Алибаба") и базирующаяся в южной провинции Хайнань группа ученых во главе с академиком Юань Лунпином подписали соглашение о сотрудничестве в выращивании гибридного солеустойчивого риса. Как сообщило издание "Хайнань жибао", в течение трех лет они планируют засеять этой культурой плантации общей площадью 14 тыс. га и через 10 лет довести этот показатель до 7 млн га.

"Согласно договоренности между командой академика Юань Лунпина и подразделением цифрового сельского хозяйства Alibaba, две стороны будут сотрудничать в создании в течение трех лет плантаций солеустойчивого риса общей площадью 200 тыс. му (китайская мера площади, равная 0,07 га - прим. ТАСС) в аймяке Хинган в автономном районе Внутренняя Монголия", - указывает газета. По данным издания, этот проект позволит увеличить доходы крестьян в два раза, а также бороться с голодом и недоеданием в бедных районах.

Кроме того, стороны поставили цель довести общую площадь засеянных этим видом риса земель в Китае до 7 млн га в ближайшие 10 лет. При этом ученые будут отвечать за выведение и совершенствование этой культуры, а также выращивание, в то время как Alibaba должна будет выстроить цепочку снабжения этих плантаций и создать необходимую инфраструктуру по доставке и продаже готовой продукции.

"В этом году мы планируем довести урожайность до 20 т риса с га, что составляет около 1350 кг на один му", - заявил Юань Лунпин. "Максимальная урожайность "морского риса" составила 800 кг, что превысило наши ожидания. По нашим первоначальным оценкам, урожайность солеустойчивого риса должна была составить не более 300 кг на один му", - рассказал он. По его словам, на то, чтобы засеять 1 га солеустойчивым рисом, требуется около 142,9 тыс. юаней (примерно $20,6 тыс.). Однако после этого никаких дополнительных инвестиций в улучшение состояние почвы не требуется на протяжении 10 лет.

"Морской рис"

Академик Юань Лунпин на протяжении ряда лет возглавляет проект по выведению солеустойчивой культуры, которую также называют "морской рис". Однако это неофициальное название не в полной мере корректно, так как растение не культивируется непосредственно в морской воде. Такой рис всходит и выживает в солончаке - почве, верхний слой которой характеризуется наличием легкорастворимых солей. К настоящему времени выведенный учеными рис способен выживать при концентрации соли в окружающей воде до 1,2%, когда большинство растений гибнут.

К настоящему времени группа академика создала несколько плантаций во Внутренней Монголии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Циндао и Хайнань. Кроме того, ученые организовали экспериментальную базу в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Там, в уезде Тели, специалисты проводят эксперименты по повышению выживаемости и урожайности новой культуры в холодном климате.

Общая площадь солончаков в КНР составляет около 56 млн га: в основном они расположены на северо-западе, севере и северо-востоке Китая, а также в прибрежных районах. Как отмечают ученые, часть этих почв можно будет постепенно вернуть в обращение путем культивации солеустойчивого риса. На соланчаках в аймяке Хинган в автономном районе Внутренняя Монголия было засеяно 1000 му (около 70 га), средняя урожайность с одного му составила 508,8 кг риса. Показатель кислотности почвы (pH) там близок к 9, а содержание соли превышает 0,6%, поэтому в такой почве тяжело расти даже обычной траве.