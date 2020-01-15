Минздрав ожидает принятия стратегии по развитию иммунопрофилактики в I квартале 2020 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стратегия по развитию иммунопрофилактики в России до 2035 года, направленная на увеличение охвата населения вакцинацией, внесена в правительство. Минздрав рассчитывает, что она будет подписана уже в первом квартале текущего года, сообщил в среду замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что министерство совместно с другими ведомствами и экспертами готовит стратегию по развитию иммунопрофилактики в стране, в рамках которой планируется увеличение охвата населения вакцинацией и расширение национального календаря прививок.

"27 декабря 2019 года стратегия внесена в правительство. <...> В этом [принятии документа] заинтересован не только Минздрав и другие органы власти, но и аппарат правительства и правительство, и, я думаю, в ближайшее время [документ] будет активно дальше дорабатываться на площадке аппарата правительства, - сказал Краевой на сессии Гайдаровского форума. - Надеюсь, что в первом квартале стратегия будет подписана".

По его словам, стратегия, в частности, направлена на информирование и выработку у населения страны приверженности к иммунопрофилактике, разработку новых вакцин и расширение национального календаря прививок. Кроме того, особое внимание будет уделено эффективности и качеству вакцин, а также наличию собственного производства или локализации производства в России.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.