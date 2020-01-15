В СПЧ 28 января обсудят участие Совета в реализации послания президента

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 28 января обсудят участие Совета в реализации послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом ТАСС сообщил в среду председатель Совета Валерий Фадеев.

"На 28 января назначил заседание Совета, поскольку президент выступил с такими серьезными, глубокими инициативами. Конечно, на заседании Совета будем обсуждать эти предложения. Это наша обязанность. Главный раздел Конституции РФ - это права и свободы граждан, конечно, мы должны понять, как усилить гарантии реализации этих прав, учитывая те предложения, которые внес президент. 28-го числа мы примем решение, в какой форме мы будем участвовать в этой дискуссии", - сказал Фадеев.

Он также добавил, что в СПЧ рассмотрят вопрос о том, какие группы могут быть созданы для обсуждения реализации послания главы государства Федеральному собранию.