Минпромторг и Минздрав готовят новый список лекарств для локализации производства в РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Минздравом России готовят новый перечень лекарственных препаратов, производство которых будет локализовано в стране. Об этом в среду на сессии Гайдаровского форума сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Мы сейчас по поручению правительства совместно с министерством здравоохранения ведем работу по формированию локализации нового перечня стратегически значимых лекарственных средств", - сказал он.

Цыб пояснил, что перечень формируется для создания на территории России производства полного цикла, включая синтез субстанций. По его словам, перечень "фактически будет привязан к национальной лекарственной безопасности, где необходимым условием будет именно создание полного цикла производства этого препарата на территории России, включая синтез молекул".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.