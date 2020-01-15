{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Минпромторг и Минздрав готовят новый список лекарств для локализации производства в РФ

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб сообщил, что перечень формируется для создания на территории России производства полного цикла, включая синтез субстанций

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Минздравом России готовят новый перечень лекарственных препаратов, производство которых будет локализовано в стране. Об этом в среду на сессии Гайдаровского форума сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Мы сейчас по поручению правительства совместно с министерством здравоохранения ведем работу по формированию локализации нового перечня стратегически значимых лекарственных средств", - сказал он.

Цыб пояснил, что перечень формируется для создания на территории России производства полного цикла, включая синтез субстанций. По его словам, перечень "фактически будет привязан к национальной лекарственной безопасности, где необходимым условием будет именно создание полного цикла производства этого препарата на территории России, включая синтез молекул".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
В Железноводске построят центр культуры и искусств и два ФОКа
В физкультурно-оздоровительных комплексах создадут большой общедоступный бассейн и места для занятий спортом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС