"Единая Россия" проконтролирует обеспечение горячим питанием школьников младших классов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Единая Россия" проконтролирует вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Об этом в среду сообщила член президиума генсовета партии, координатор партпроекта "Новая школа" Алена Аршинова, комментируя соответствующую инициативу президента России Владимира Путина, сформулированную в его послании Федеральному собранию.

"Единая Россия" добьется, чтобы все дети получили предусмотренное горячее питание. Работа над законопроектом (был принят Госдумой в первом чтении 24 октября - прим. ТАСС), который предусматривает комплексное решение этой проблемы для всех регионов, практически завершена", - отметила Аршинова, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".

По ее мнению, тема качественного и полноценного школьного питания, очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей и их безопасности. "Она включает в себя не только вопросы качества пищи, контроль за продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое соблюдение санитарных норм и правил, организацию питания для детей с особенностями в развитии, медицинский контроль в школах и детсадах. Все эти аспекты требуют комплексного и системного решения с едиными подходами для всех регионов, то есть в формате федеральной системы школьного питания", - отметила Аршинова.

"Единая Россия" на законодательном уровне "обеспечит предложенные президентом новации", говорится в сообщении. "Партия добьется того, чтобы все дети получили предусмотренное горячее питание", - отметила Аршинова.

По ее словам, партия также добьется того, чтобы для обеспечения обучающихся горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств была предусмотрена возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета. "В рамках работы "Новой школы" мы будем использовать весь наш ресурс для успешной реализации этой задачи совместно с регионами", - заключила координатор партпроекта.