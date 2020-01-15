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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

ОНФ ужесточит контроль за созданием ФАПов

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что президент в послании Федеральному собранию перечислил "беспрецедентный набор мер помощи семьям, детям"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) ужесточат контроль за созданием и оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах России. Об этом заявил журналистам в среду руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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"У ОНФ есть прямое поручение президента, это мониторинг ФАПов. Эта работа осуществляется весь год под руководством сопредседателя центрального штаба ОНФ Леонида Рошаля. Она будет продолжена и усилена", - подчеркнул Кузнецов.

Выступая в среду с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, высказав мнение, что улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов глава государства попросил ОНФ.

Кузнецов также отметил, что президент в послании перечислил "беспрецедентный набор мер помощи семьям, детям". "За всеми программами всегда стоят живые люди, задача ОНФ - сделать так, чтобы каждый человек, который обращается за этой поддержкой, своевременно ее получил в полном объеме. Мы сделаем все, чтобы проследить за этим, постараемся оказать содействие и помощь нашим региональным коллегам", - отметил он.

"Уверен, что все поручения, которые дал президент, будут выполнены. По-другому быть не может и не должно. Срок, который необходим для проведения правовых и регуляторных изменений, будет минимальным", - подчеркнул он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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