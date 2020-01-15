ОНФ ужесточит контроль за созданием ФАПов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) ужесточат контроль за созданием и оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах России. Об этом заявил журналистам в среду руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"У ОНФ есть прямое поручение президента, это мониторинг ФАПов. Эта работа осуществляется весь год под руководством сопредседателя центрального штаба ОНФ Леонида Рошаля. Она будет продолжена и усилена", - подчеркнул Кузнецов.

Выступая в среду с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, высказав мнение, что улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов глава государства попросил ОНФ.

Кузнецов также отметил, что президент в послании перечислил "беспрецедентный набор мер помощи семьям, детям". "За всеми программами всегда стоят живые люди, задача ОНФ - сделать так, чтобы каждый человек, который обращается за этой поддержкой, своевременно ее получил в полном объеме. Мы сделаем все, чтобы проследить за этим, постараемся оказать содействие и помощь нашим региональным коллегам", - отметил он.

"Уверен, что все поручения, которые дал президент, будут выполнены. По-другому быть не может и не должно. Срок, который необходим для проведения правовых и регуляторных изменений, будет минимальным", - подчеркнул он.