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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Ребенок, семья и страна. Какие слова звучали в послании президента парламенту чаще всего

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин много внимания уделил демографии и поддержке семей с детьми

На основе официальной стенограммы мы выделили существительные, которые президент произносил чаще всего, и составили облако слов.

Всего Владимир Путин произнес свыше 3 тыс. слов более чем за час выступления. Главными темами послания стали социально-экономическая политика, демография и возможные поправки в Конституцию РФ. Президент обозначил основные тенденции, рассказал о достигнутых результатах и предложил конкретные решения для важных задач. Как и в прошлый раз, наиболее часто в его речи встречалось слово "год" (66 раз). На втором и третьем месте — "Россия" и "страна" (по 50 раз). 

Президент много внимания уделил теме рождаемости и поддержки семей с детьми. Поэтому часто звучали слова "ребенок", "человек" (по 43 раза), "семья" (36 раз), "доход" (19 раз) и "поддержка" (17 раз).

Слово "конституция" он произнес 18 раз. В двух предыдущих посланиях это слово не упоминалось. Отчасти фрагмент выступления об изменениях в Основной закон повлиял на то, что часто звучали слова "гражданин" (31 раз), "регион" (29 раз), "развитие" и "федерация" (по 23 раза), "система" (22 раза), "правительство", "решение", "коллега" (по 21 разу).

 

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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