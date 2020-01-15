{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Обновлено 

Горячее питание в России получают 4 млн школьников начальных классов

Как сообщили в Минпросвещения, предложение президента обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России должно быть реализовано "не позднее 1 сентября 2023 года"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Горячее питание на сегодняшний день получают 4 млн учеников начальной школы в России. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"На сегодняшний день одноразовым питанием среди учащихся 1-4 классов охвачено 4 млн человек", - говорится в сообщении ведомства, однако общее количество учеников начальной школы на текущий момент в министерстве не уточнили.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".

В пресс-службе отметили, что подобное предложение главы государства "требует активной вовлеченности в работу всех регионов страны".

"У министерства есть действенные механизмы, способные усилить данную работу, включая созданную в 2019 году Координационную группу по совершенствованию организации школьного питания, куда вошли представители Государственной Думы Российской Федерации, Минздрава России, Минсельхоза России, Роспотребнадзора, руководители органов управления образованием субъектов Российской Федерации, а также представители научных и общественных организаций", - заявили в министерстве.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что министерство на основе лучших региональных практик создало единую концепцию организации горячего питания в школах. Так, осенью 2019 года был проведен всероссийский конкурс лучших региональных и муниципальных проектов организации питания в школах, на который поступило более 600 заявок из 65 субъектов РФ. Лучшие региональные модели выявлены в Удмуртии, Московской, Белгородской, Ульяновской областях, а также в Казани и Санкт-Петербурге.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Реклама на ТАСС
В Железноводске построят центр культуры и искусств и два ФОКа
В физкультурно-оздоровительных комплексах создадут большой общедоступный бассейн и места для занятий спортом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС