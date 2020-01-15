Горячее питание в России получают 4 млн школьников начальных классов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Горячее питание на сегодняшний день получают 4 млн учеников начальной школы в России. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"На сегодняшний день одноразовым питанием среди учащихся 1-4 классов охвачено 4 млн человек", - говорится в сообщении ведомства, однако общее количество учеников начальной школы на текущий момент в министерстве не уточнили.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".

В пресс-службе отметили, что подобное предложение главы государства "требует активной вовлеченности в работу всех регионов страны".

"У министерства есть действенные механизмы, способные усилить данную работу, включая созданную в 2019 году Координационную группу по совершенствованию организации школьного питания, куда вошли представители Государственной Думы Российской Федерации, Минздрава России, Минсельхоза России, Роспотребнадзора, руководители органов управления образованием субъектов Российской Федерации, а также представители научных и общественных организаций", - заявили в министерстве.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что министерство на основе лучших региональных практик создало единую концепцию организации горячего питания в школах. Так, осенью 2019 года был проведен всероссийский конкурс лучших региональных и муниципальных проектов организации питания в школах, на который поступило более 600 заявок из 65 субъектов РФ. Лучшие региональные модели выявлены в Удмуртии, Московской, Белгородской, Ульяновской областях, а также в Казани и Санкт-Петербурге.