Эксперт: первичное звено здравоохранения является ключевым приоритетом для регионов России

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Виктория Скутина/. Модернизация первичного звена здравоохранения является ключевым приоритетом для регионов России в этой сфере. Однако для успешной реализации запланированных программ потребуются дополнительные финансовые средства, считает директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, бывший министр здравоохранения РФ Владимир Стародубов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"Первичное звено является ключевым во всей системе здравоохранения, поэтому из послания президента ясно, что те вещи, которые были сказаны, как раз подталкивают действовать в этом направлении. Решения, получившие сегодня дальнейшее развитие, должны благоприятно сказаться на всей структуре оказания первичной медико-санаторной помощи", - сказал Стародубов.

Он отметил, что модернизация первичного звена особо важна для регионов, поскольку, если не развито транспортное сообщение или плохо работает связь, в первую очередь страдает доступность медицинской помощи. По его словам, улучшение материально-технической базы, особенно в сельских больницах, обеспечение их необходимой аппаратурой и решение проблем с нехваткой кадров являются приоритетными направлениями для работы. Кроме того, необходимо стимулировать медработников и поднимать престиж специальности с помощью повышения зарплаты или возможности дальнейшего профессионального лифта.

"Еще одна проблема, которая у нас возникла, связана с перетоком специалистов и с разницей зарплат в регионах, это касается зарплаты всех врачей и врачей первичного звена. Нужно делать так, чтобы условия по оплате труда были более-менее сопоставимые. Это будет наиболее трудная задача, подтянуть дотационно регионы, которые не в состоянии самостоятельно решить эту проблему. Потребуются дополнительные финансы, и мы готовы к этому, мы пойдем на это, и это внушает какой-то оптимизм", - подчеркнул Стародубов.

При этом он считает, что дополнительно выделенных на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта 550 млрд рублей не хватит. "В перспективе это приведет к улучшению оказания первичной медицинской помощи, но для того, чтобы подравнять заработную плату врачей первичного звена, нужны будут дополнительные средства. Поэтому здесь он [президент] как раз и говорил о том, что потребуется достаточно много средств, но мы готовы к этому, поэтому будем надеяться на лучшее", - сказал эксперт.

Ситуация с лекарствами

Выступая с посланием, Путин также потребовал от правительства РФ в кратчайшие сроки отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не зарегистрированы в стране. Гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Виталий Омельяновский считает, что для того, чтобы не допустить ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств, необходимо на государственном уровне контролировать реальную потребность ввозимых препаратов и регулировать их стоимость.

"Когда приходят незарегистрированные препараты, на них не зарегистрированы цены. Индустрия, которая их производит, может ставить на самые любые препараты самые безумные цены, и если мы не научимся на это реагировать, то мы придем к тому, что у нас будет расбалансировка в нашей системе здравоохранения. Такая опция должна быть, но она всегда должна очень четко контролироваться государством: какие препараты мы завозим, действительно ли у нас нет аналогов, тот ли это случай, когда без этих препаратов нельзя обойтись", - пояснил он ТАСС.

Кроме того, Омельяновский напомнил, что регистрация иностранных препаратов в России проводится в заявительном порядке. "Если очень нужен препарат, то единственное, что может сделать Минздрав, - проактивно выйти на производителя и с ним обсуждать вопрос регистрации. Если компания не хочет, тогда мы говорим, что это принудительно, но эта мера исключительна, нежели системный подход", - добавил он.