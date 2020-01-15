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Суд взыскал более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры к Навальному и его соратникам

Прокурор отметил, что 27 июля и 3 августа 2019 года ответчики призывали россиян к участию в несанкционированных митингах
Алексей Навальный Александр Щербак/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн рублей в пользу прокуратуры с блогера Алексея Навального и других организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа 2019 года в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить", - огласил решение судья.

Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов, с которых прокурор просил взыскать 1,261 млн рублей. За акцию 3 августа 2019 года отдельно с Албурова и Соболь - еще 1,107 млн рублей.

"Это вообще смешно - Яшину инкриминируется организация митинга 27 июля, а всю ночь с 26 по 27 июля сотрудники второго полка его катали по Подмосковью, а потом к четырем утра доставили в ОВД "Троицкое". И весь день он провел в суде. Поэтому он не мог оказывать влияние на событие", - сказал адвокат Вадим Прохоров.

Прокурор отметил, что "27 июля и 3 августа ответчики призывали граждан России к участию в несанкционированных митингах. Вина данных действий установлена решениями по делу об административных правонарушениях".

Прокурор Москвы ранее просил взыскать более 5 млн рублей по двум искам, но позднее исковые требование были уточнены и уменьшились. По данным истца, для обеспечения общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии, что повлекло дополнительные расходы.

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