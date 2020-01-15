В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Новый температурный рекорд зафиксировали в Санкт-Петербурге в среду, 15 января, при этом столбик термометра до окончания суток продолжит подниматься. Еще один исторический температурный максимум ожидается в четверг, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Рекорд на данный момент побит, температура - 6,5 градуса. Рекорд в 1975 году был 5,5 градуса, так что на градус уже перекрыли, но температура продолжает повышаться. Еще циклон подходит и приносит теплый воздух, будет все теплее и теплее", - сказал собеседник агентства.

Колесов отметил, что ночь на четверг также будет очень теплой. На этом фоне "завтрашний рекорд тоже перекрывается за счет этого теплого воздуха", сказал он, уточнив, что 16 января 1975 года он составил 5,4 градуса тепла. "Так что два дня точно будет перекрыт рекорд", - добавил синоптик.

Предыдущий температурный максимум этой зимы метеорологи Санкт-Петербурга зафиксировали 18 декабря 2019 года, когда температура воздуха в городе повысилась до +7,6 градуса, побив предыдущий рекорд этого дня +6,4 градуса, установленный в 1956 году.