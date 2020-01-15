{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый детский омбудсмен Москвы намерена уделить внимание борьбе с буллингом и снюсами

Кроме того, Ольга Ярославская намерена заняться вопросом доступности для детей спортивной инфраструктуры

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, которая приступила к работе в среду, на посту детского омбудсмена намерена особое внимание уделять проблеме буллинга в интернете, борьбе с реализацией бестабачной никотиносодержащей продукции, а также вопросу доступности спортивной инфраструктуры. Об этом она сообщила ТАСС.

"Со снюсами надо разбираться, с вейпами более-менее сейчас разобрались, но как долго это тянулось! Ликвидацию таких вещей, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей, хотелось бы ускорить", - сказала Ярославская.

Она отметила, что намерена заняться и вопросом доступности для детей спортивной инфраструктуры, а также защитой прав несовершеннолетних от буллинга, в том числе в интернете. "Мы не можем остановить прогресс и отказаться от интернета, дети всегда будут его использовать. Но, чтобы ребенок правильно себя вел в сети, надо, чтобы курс ОБЖ в каждой школе, даже в начальной, включал информацию о том, что можно делать в интернете, что нельзя, что законно, что незаконно", - добавила она.

Кроме того, омбудсмен сообщила о своих планах по продвижению киберспорта. "Многие негативно относятся к киберспорту. Но дети и без нас зависают [в компьютере], поэтому мы должны научить ребят правильно пользоваться этим инструментом. Если человек хочет свою игроманию перевести в спорт, его надо научить этому пути", - добавила Ярославская.

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева 14 января подписала приказ о назначении бывшего депутата Мосгордумы Ярославской на пост уполномоченного по правам ребенка в Москве. С 2009-го по сентябрь 2019 года эту должность занимал Евгений Бунимович - российский поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель. В 2019 году Бунимович выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко" и 8 сентября был избран по шестому одномандатному округу, в связи с чем сложил полномочия омбудсмена.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Железноводске построят центр культуры и искусств и два ФОКа
В физкультурно-оздоровительных комплексах создадут большой общедоступный бассейн и места для занятий спортом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС