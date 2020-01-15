Новый детский омбудсмен Москвы намерена уделить внимание борьбе с буллингом и снюсами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, которая приступила к работе в среду, на посту детского омбудсмена намерена особое внимание уделять проблеме буллинга в интернете, борьбе с реализацией бестабачной никотиносодержащей продукции, а также вопросу доступности спортивной инфраструктуры. Об этом она сообщила ТАСС.

"Со снюсами надо разбираться, с вейпами более-менее сейчас разобрались, но как долго это тянулось! Ликвидацию таких вещей, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей, хотелось бы ускорить", - сказала Ярославская.

Она отметила, что намерена заняться и вопросом доступности для детей спортивной инфраструктуры, а также защитой прав несовершеннолетних от буллинга, в том числе в интернете. "Мы не можем остановить прогресс и отказаться от интернета, дети всегда будут его использовать. Но, чтобы ребенок правильно себя вел в сети, надо, чтобы курс ОБЖ в каждой школе, даже в начальной, включал информацию о том, что можно делать в интернете, что нельзя, что законно, что незаконно", - добавила она.

Кроме того, омбудсмен сообщила о своих планах по продвижению киберспорта. "Многие негативно относятся к киберспорту. Но дети и без нас зависают [в компьютере], поэтому мы должны научить ребят правильно пользоваться этим инструментом. Если человек хочет свою игроманию перевести в спорт, его надо научить этому пути", - добавила Ярославская.

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева 14 января подписала приказ о назначении бывшего депутата Мосгордумы Ярославской на пост уполномоченного по правам ребенка в Москве. С 2009-го по сентябрь 2019 года эту должность занимал Евгений Бунимович - российский поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель. В 2019 году Бунимович выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко" и 8 сентября был избран по шестому одномандатному округу, в связи с чем сложил полномочия омбудсмена.