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Ульяновский губернатор предложил оставить в детсадах родительскую плату только за питание

Глава региона Сергей Морозов также считает, что деньги за питание родители должны платить напрямую поставщикам продуктов, чтобы они самостоятельно контролировали качество продукции
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Наталья Хороших/ТАСС
Описание
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 15 января. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой оплаты в детских садах региона родителями только услуг питания, причем напрямую поставщикам. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам здорового и социального питания в среду.

"Считаю, что никаких иных платежей, кроме платы за продукты питания, родители не должны совершать. Я веду разговор о такой модели, при которой мы можем значительно сократить плату родителей за детские сады", - сказал он.

Губернатор уточнил, что для этого у региона есть все возможности. "Думаю, что уже с этого года мы должны начать такой проект в Ульяновске, чтобы со следующего года распространить его на весь регион, именно с точки зрения бесплатных детских садов. При этом напомню, что и плата за продукты у нас жестко регулируется региональным постановлением и муниципальными нормативными актами", - добавил Морозов.

По словам губернатора, Ульяновская область также остается одним из немногих регионов, в котором действует договор между родителями и операторами питания в школах. "Такой же договор должен появиться и в дошкольных учреждениях. Возможно, для этого необходимо изменить схему, чтобы родители деньги за услуги питания оплачивали напрямую организациям, которые эти продукты поставляют", - отметил он.

Морозов пояснил, что тогда именно родители в первую очередь будут иметь возможность спрашивать с поставщиков за качество продукции. "Здесь есть еще одна сильная сторона. Это позволит уберечь муниципальных чиновников от желания за счет денег, сданных родителями на продукты, латать дыры в своих учреждениях", - отметил он.

Как ТАСС уточнили в пресс-службе министерства образования и науки региона, денежный норматив на питание в детских садах устанавливается в зависимости от уровня рыночных цен на продукты питания. Их мониторинг осуществляет министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. "На сегодня, согласно постановлению администрации города Ульяновска "Об установлении родительской платы", установлена плата в размере 137,60 рублей за один посещенный ребенком день. Оплата за посещение детского сада состоит из стоимости продуктов питания и средств личной гигиены воспитанника. В Ульяновске родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, малообеспеченные семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, получают льготу в размере 50%, плата для них составляет 68,80 рублей за один посещенный ребенком день", - сказала собеседница агентства.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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