Ульяновский губернатор предложил оставить в детсадах родительскую плату только за питание

УЛЬЯНОВСК, 15 января. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой оплаты в детских садах региона родителями только услуг питания, причем напрямую поставщикам. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам здорового и социального питания в среду.

"Считаю, что никаких иных платежей, кроме платы за продукты питания, родители не должны совершать. Я веду разговор о такой модели, при которой мы можем значительно сократить плату родителей за детские сады", - сказал он.

Губернатор уточнил, что для этого у региона есть все возможности. "Думаю, что уже с этого года мы должны начать такой проект в Ульяновске, чтобы со следующего года распространить его на весь регион, именно с точки зрения бесплатных детских садов. При этом напомню, что и плата за продукты у нас жестко регулируется региональным постановлением и муниципальными нормативными актами", - добавил Морозов.

По словам губернатора, Ульяновская область также остается одним из немногих регионов, в котором действует договор между родителями и операторами питания в школах. "Такой же договор должен появиться и в дошкольных учреждениях. Возможно, для этого необходимо изменить схему, чтобы родители деньги за услуги питания оплачивали напрямую организациям, которые эти продукты поставляют", - отметил он.

Морозов пояснил, что тогда именно родители в первую очередь будут иметь возможность спрашивать с поставщиков за качество продукции. "Здесь есть еще одна сильная сторона. Это позволит уберечь муниципальных чиновников от желания за счет денег, сданных родителями на продукты, латать дыры в своих учреждениях", - отметил он.

Как ТАСС уточнили в пресс-службе министерства образования и науки региона, денежный норматив на питание в детских садах устанавливается в зависимости от уровня рыночных цен на продукты питания. Их мониторинг осуществляет министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. "На сегодня, согласно постановлению администрации города Ульяновска "Об установлении родительской платы", установлена плата в размере 137,60 рублей за один посещенный ребенком день. Оплата за посещение детского сада состоит из стоимости продуктов питания и средств личной гигиены воспитанника. В Ульяновске родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, малообеспеченные семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, получают льготу в размере 50%, плата для них составляет 68,80 рублей за один посещенный ребенком день", - сказала собеседница агентства.