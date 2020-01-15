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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Комитет ГД 16 января обсудит реализацию послания президента в части маткапитала и пособий

Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что российские семьи ожидали решения вопросов о продлении действия программы маткапитала и поддержке детей дошкольного возраста

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в четверг обсудит реализацию задач по расширению программы маткапитала и введению ежемесячных выплат на детей в возрасте до семи лет, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. Об этом сообщила ТАСС в среду первый зампред комитета Ольга Окунева.

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"У нас завтра в 10 часов заседание комитета. Уверена, что мы завтра с коллегами уже будем обсуждать, в каком порядке будем работать совместно с правительством по реализации поручений и предложений президента <...> Сейчас в Госдуме будет обсуждаться и прорабатываться план мероприятий по реализации поручений, прозвучавших в адрес Федерального собрания, и, безусловно, комитет будет участвовать и в формировании этого плана работы", - сказала она.

Окунева отметила, что российские семьи ожидали решения вопросов о продлении действия программы материнского капитала, поддержке детей дошкольного возраста. "Все это действительно повлияет на благополучие семьи, на уровень доходов, что очень важно", - отметила она.

Окунева как координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья" добавила, что единороссы будут работать над тем, чтобы о вводимых мерах поддержки знала каждая семья. "Чтобы могли воспользоваться все граждане, имеющие право на ту или иную меру поддержки, и эти меры реально работали. Потому что есть меры поддержки, которые будут действовать уже с 1 января 2020 года, и каждая семья, имеющая детей, должна об этом знать", - сказала она.

Теги
РоссияОкунева, Ольга ВладимировнаПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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