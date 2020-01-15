В Железноводске построят центр культуры и искусств и два ФОКа

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Центр культуры и искусств и два физкультурно-оздоровительных комплекса построят в ближайшие два года в Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городской администрации.

"Центр культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы планируется построить в ближайшие два года. Это имеет огромное значение для города, так как ни одного спортзала и ни одного бассейна в настоящее время в городе-курорте нет", - сказал сотрудник администрации.

По данным пресс-службы, в физкультурно-оздоровительных комплексах будут большой общедоступный бассейн и места для занятий спортом. Один комплекс будет построен в Иноземцево, а другой возведут в западной части Железноводска.

"Также сейчас идет работа над концепцией создания современного Центра культуры и искусств", - отмечается в сообщении.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.