Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса новой пневмонии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе за людьми, возвращающимися из Китая, в связи с обнаруженным в декабре в китайском городе Ухань коронавирусом новой пневмонии (2019-nCoV), сообщили в среду ТАСС в ведомстве.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за возвращающимися гражданами из Китая", - отмечается в сообщении.

Власти КНР 31 декабря информировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране о вспышке заболевания в Ухане. Коронавирус нового типа был выявлен китайскими специалистами 7 января. Согласно данным, полученным в Женеве, подтвержден 41 случай новой пневмонии, один человек умер. Все заболевшие заразились с 8 декабря по 2 января. ВОЗ находится в постоянном контакте с китайскими властями. Разработано техническое руководство по борьбе с коронавирусом нового типа. ВОЗ высказалась против введения ограничений на поездки в Китай или торговлю с этой страной.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув 14 января заявила, что 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку. Керхоув, возглавляющая в ВОЗ подразделение по борьбе с болезнями, передающимися животными, подчеркнула, что нет какого-либо специфического лечения новой пневмонии, обнаруженной в Китае. Применяются противовирусные средства, используемые при других вирусных заболеваниях, пояснила она. ВОЗ позднее заявила об отсутствии пока ясности в том, передается ли от человека к человеку 2019-nCoV, отметив необходимость дополнительных исследований.