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На Ставрополье возбудили административные дела из-за попытки скрыть вспышку АЧС

Владелец животноводческой точки в Изобильненском городском округе пытался скрыть вспышку заболевания в своем хозяйстве, закапывая трупы погибших животных в соседней лесополосе

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. На Ставрополье владелец животноводческой точки в административном порядке ответит за попытку скрыть вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Изобильненском городском округе, произошедшей в середине января. Об этом в среду сообщило краевое управление по информационной политике.

"Возбуждены сразу три административных дела по следующим фактам нарушения правил карантина животных: сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, а также о нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", - приводятся в сообщении слова начальника управления ветеринарии Ставропольского края Александра Трегубова.

По данным специалистов, очаг АЧС возник в Изобильненском городском округе из-за грубых нарушений ветеринарных правил. "Трупы павших животных хозяин закапывал в соседней лесополосе без всякого на это разрешения. С такой безалаберностью и безответственностью сотрудники ветслужбы не сталкивались уже давно", - приводятся в цитате слова Трегубова.

Как пояснил ТАСС начальник управления ветеринарии, на момент обнаружения вспышки заболевания в животноводческой точке оставалось чуть больше 80 свиней. Сейчас оставшееся поголовье составляет 36 свиней, решается вопрос об их отчуждении.

В начале января вспышка АЧС зафиксировали также в сельском подворье Буденновского района Ставрополья. "Хочется отметить оперативную работу всех задействованных служб, на данной территории уже проведено отчуждение поголовья, 406 голов было отчуждено. Население отнеслось с пониманием к ситуации", - пояснил Трегубов. Хозяева изъятых животных получат компенсации из краевого резервного фонда, предварительно сумма компенсаций оценивается в 2,2 млн рублей.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.

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