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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

В ОНФ объяснили отсутствие трансляций послания Путина на некоторых экранах на зданиях

В пресс-службе ОНФ сообщили, что эта инициатива реализовывалась на добровольной основе и некоторые компании не выполнили свои обещания
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Организация трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на экранах на зданиях была актом доброй воли владельцев поверхностей. Часть из них свои обещания не выполнила, предположили в среду в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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Ранее в движении сообщили, что тезисы послания будут показаны по всей стране. В частности, их будут демонстрировать на всех медиафасадах федерального оператора наружной рекламы Maer group. При этом издание РБК писало, что на некоторых фасадах в Москве не удалось провести трансляцию выступления президента.

"Когда идея организовать массовый просмотр трансляции в разных точках по всей стране оформилась, руководитель исполкома московского ОНФ Сергей Зверев написал письма в несколько организаций, предоставляющих поверхности, где технически можно организовать трансляцию. Обращения с предложением поддержать эту инициативу. Ряд компаний откликнулись, согласились. Но так как все это реализовывалось на бесплатной добровольной основе, какие-то из них выполнили свои обещания, какие-то нет", - пояснила заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, чьи слова привели в пресс-службе движения.

"В любом случае это [трансляция] был бы с их [компаний] стороны акт доброй воли. Мы благодарны тем, кто выполнил взятые на себя обязательства", - добавила Плещева, отдельно поблагодарив Maer group.

При этом, по ее словам, в других заявленных пунктах трансляции прошли, например, на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии. "Состоялась трансляция на Международной космической станции. На фасадах зданий [послание] посмотрели жители Тюмени, Астрахани, Самары, Волгограда, Челябинска, Нижнего Новгорода и, конечно, Москвы, в частности, на Кутузовском проспекте и Ленинградском шоссе", - уточнила заместитель руководителя исполкома ОНФ.

В рекламной компании LBL Media, управляющей медиафасадами в столице (например, на гостинице "Космос"), ТАСС рассказали, что точный формат трансляции "не был известен". "Предполагалось, что это будет информационная поддержка в графическом формате: цитаты и прочее. Сегодня утром поступила информация о том, что заказчик попросил не размещать [заказ]. Мы выступаем только как оператор - владельцы рекламных носителей", - сказал собеседник агентства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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