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В ООН сообщили, что 2019 год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений

По данным ВМО, средняя температура за последние пять лет (2015-2019) и за десятилетие (2010-2019) была самой высокой для любых пяти и десяти лет подряд за время метеонаблюдений
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© AP Photo/Manu Fernandez

ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. Минувший год, запомнившийся летней жарой в ряде регионов планеты, стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. В этом отношении он уступил только 2016 году, сообщила в среду в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"Средняя глобальная температура в 2019 году <...> была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы", - отметила ВМО. Вместе с тем "2016 год остается самым теплым в истории наблюдений, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызывающим потепление, и долгосрочным изменением климата".

По данным ВМО, средняя температура за последние пять лет (2015-2019) и за десятилетие (2010-2019) была самой высокой для любых пяти и десяти лет подряд за время метеонаблюдений. С 1980 года каждое десятилетие было теплее предыдущего, и эта тенденция, как ожидается, продолжится из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере, констатируют эксперты. "Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на три-пять градусов Цельсия", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

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