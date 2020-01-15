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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд удовлетворил жалобу защиты экс-главы СК по КЧР на отказ допросить его подчиненных

Ранее следователь отказал адвокатам Казбека Булатова допросить его подчиненных в качестве свидетелей по делу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московский городской суд обязал суд нижестоящей инстанции рассмотреть жалобу адвокатов бывшего врио главы СК РФ по Карачаево-Черкесии генерал-майора юстиции Казбека Булатова на отказ следствия допросить его бывших подчиненных, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил удовлетворить апелляционные жалобы адвокатов Булатова Александра Самухова и Руслана Соловьева и направить в Басманный районный суд жалобы для рассмотрения по существу", - сказала судья.

Ранее защита попросила следователя, который ведет это дело, допросить бывших подчиненных Булатова - руководителей подразделений регионального СК - в качестве свидетелей. Однако следователь отказал адвокатам в этом ходатайстве. После чего защита обжаловала это решение в Басманном суде Москвы, однако тот рассматривать жалобу не стал.

В ходе сегодняшнего заседания представитель прокуратуры полностью поддержал представителей защиты Булатова. "Считаю, что требование стороны защиты обвиняемого законно, обоснованно и подлежит удовлетворению", - сказал он.

"Неоднократно в ходе судебных процессов по продлению меры пресечения Булатову нами приобщались документы и озвучивались в суде сведения о явных нарушениях со стороны следствия, а суд неоднократно отказывал нам в принятии жалоб на действия следователя. В конце декабря 2019 года в СИЗО к Булатову приходил правозащитник Андрей Бабушкин и взял на контроль вопросы с обеспечением прав генерала. Сегодняшнее решение суда дало нам возможность говорить о том, что следствие по делу будет вынуждено искать истину", - заявил после заседания суда адвокат Булатова Александр Самухов.

Булатов, бывший глава Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов, а также сотрудник СК по республике Андрей Филиппов были задержаны после ареста экс-сенатора от республики Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали им избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий").

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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