Мэрия Москвы предложила организаторам шествия 25 января выбрать другой маршрут движения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство Москвы предложило организаторам шествия 25 января выбрать другой маршрут движения из-за проводимого в центре города фестиваля "Путешествие в Рождество". Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, информация об отказе в проведении мероприятия не соответствует действительности.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что мэрия Москвы не согласовала шествие 25 января по центру города в защиту осужденных, организатором которого выступило движение "Матери против политических репрессий".

По данным департамента, в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 11 и 25 января публичных мероприятий в форме шествий с участием до 10 тыс. человек в каждом. Маршрут движения в первом случае был заявлен от Калужской площади по ул. Большая Якиманка, Якиманскому проезду, через Большой каменный мост до Болотной площади, а во втором - по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по пешеходной зоне внутренней части Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров до д. 6 по Гоголевскому бульвару.

"С учетом размещения по маршрутам шествия объектов проведения новогодних мероприятий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также создания помех для движения москвичей и туристов, организаторам было предложено провести мероприятия по их регламенту по альтернативному маршруту, позволяющему реализовать заявленные цели и задачи акций, от дома 62, корп. 3, по ул. Перерва до дома 157 по ул. Люблинская. Подобные шествия на данной площадке уже неоднократно проводились. Однако инициаторами мероприятия в обоих случаях предложения властей были проигнорированы. Само по себе предложение альтернативного места проведения мероприятия никоим образом не ограничивает его участников в свободе выражения и формирования своего мнения. Правительство Москвы всецело поддерживает граждан в реализации их конституционных прав, в том числе права на проведение и участие в собраниях, шествиях, митингах и демонстрациях", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе департамента отметили, что в ходе рассмотрения уведомлений о публичных мероприятиях органами власти в обязательном порядке учитываются права и интересы жителей и гостей города. "Вместе с тем организаторы акций зачастую злоупотребляют своим правом и подают уведомления о проведении мероприятий с регламентом, реализовать который заведомо невозможно. Сообщения в СМИ о том, что инициаторам шествия было отказано в его проведении, не соответствуют фактическим обстоятельствам", - заключили в департаменте.