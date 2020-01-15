Власти Ставрополья: ежегодно на горячее питание младшеклассников нужно 1,17 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Ставропольскому краю ежегодно необходимо около 1,17 млрд рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора края.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Сегодня самое главное - поддержать семью, детей, людей, которые хотят стать родителями <…> Задачи ресурсоемкие: только организация бесплатного питания в начальной школе обойдется на Ставрополье дополнительно в 1,17 млрд рублей в год. Но мы обязательно будем их осуществлять", - цитирует пресс-служба губернатора Владимир Владимирова.

Предложение об увеличении выплат материнского капитала потребует внесения изменений в краевое законодательство. Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей. Владимиров отметил, что власти уже начинают подготовку необходимых документов.

"Стоит особо отметить, что меры в сфере поддержки демографического благополучия поддерживаются и шагами по развитию экономики. В том числе это касается создания понятных долговременных налоговых условий для развития бизнеса, гарантий инвесторам. Эти меры востребованы в реальном секторе экономики Ставрополья. Их выполнение поможет вырасти и в производстве, и по уровню доходов жителей края", - добавил Владимиров.