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Краснодарские власти субсидируют операторов связи для подключения районов к интернету

В регионе необходимо обеспечить связью еще 184 населенных пункта

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2020-2021 годах намерены обеспечить высокоскоростным интернетом все труднодоступные районы региона за счет субсидирования 50% затрат операторам на установки вышек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации края.

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В ходе послания президента Федеральному собранию Владимир Путин в среду заявил, что связь и высокоскоростной интернет должны быть доступны жителям всех регионов. Комментируя послание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что в регионе за два года сократилось количество населенных пунктов с неустойчивой или отсутствующей связью в два раза - с 358 до 184.

"[Оставшиеся] 184 населенных пункта планируют подключить к интернету за два года - 2020 и 2021 годы", - сообщили в пресс-службе.

По словам губернатора региона, к высокоскоростному интернету в 2020 году подключат не менее 620 социально значимых объектов, среди которых 350 школ. "Чтобы ускорить процесс, с этого года из краевого бюджета будем субсидировать не менее 50% затрат операторам связи, которые строят вышки в труднодоступных территориях", - приводит пресс-служба слова главы Краснодарского края. В пресс-службе уточнили ТАСС, что ожидается, что вопрос финансирования мероприятий на эти цели решится на сессии законодательного собрания региона в феврале.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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